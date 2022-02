Der 52-Jährige bekleidet bereits seit zehn Jahren die Position des Geschäftsführers der Block Menü Lebensmittelmanufaktur für die Bereiche Marketing und Vertrieb, für die er auch zukünftig verantwortlich sein wird.

„Mit Michael Postinett erweitern wir den Vorstand der Block Foods AG um einen versierten Kollegen. Als Geschäftsführer der Block Menü gestaltet Michael Postinett das unternehmerische Handeln seit Jahren sehr erfolgreich und kennt die Unternehmen der Block Foods im Detail. Er verfügt über den nötigen Weitblick, um das Unternehmen bei allen künftigen Herausforderungen sicher mit zu lenken“, so Karl-Heinz Krämer, Vorstandsvorsitzender der Block Foods AG, in einer Pressemeldung.

Michael Postinett habe Block Menü in den vergangenen Jahren zukunftsfähig ausgerichtet. Der gebürtige Krefelder sammelte außerdem als Geschäftsführer und Prokurist in verschiedenen Unternehmen der Frische Paradies Gruppe (Oetker) umfangreiche Erfahrungen in der Lebensmittelindustrie.