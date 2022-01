Phil Rumbol wurde im März 2020 zur Führungsspitze berufen: Er war der erste Unternehmenslenker, der nicht der Familie Bahlsen angehörte. Warum er weniger als zwei Jahre danach das Unternehmen verlässt, wurde seitens Bahlsen nicht näher begründet. Man befinde sich in der „nächsten Phase“ der vor zwei Jahren in Gang gesetzten Transformation, gibt das Keksunternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Verwaltungsratsvorsitzender Werner M. Bahlsen bedankt sich für Rumbols Einsatz: „Er hat wichtige Meilensteine für die Neuausrichtung gesetzt, die Umsetzung der Transformation eingeleitet und damit eine wichtige Grundlage für die Zukunft gelegt.“

Bis eine offizielle Nachfolge gefunden ist, übernimmt ein vierköpfiges Management Board das operative Geschäft, unter ihnen Verena Bahlsen, Tochter von Werner M. Bahlsen. Sie betont: „Unsere Branche durchläuft eine herausfordernde Phase. Neben den aktuellen Herausforderungen, wie den enormen Rohstoffpreissteigerungen, werden wir unsere laufende Transformation vorantreiben, um das Unternehmen gut für eine erfolgreiche Zukunft aufzustellen.“ Nach Informationen von dpa sollte Verena Bahlsen schon zuvor als „aktive Gesellschafterin“ in strategischen Feldern wie Innovation, Kulturwandel und Markenentwicklung mitwirken.

Bahlsens Transformation umfasst die Erschließung neuer Zielgruppen jenseits des Kerngeschäfts, außerdem will sich der Keksfabrikant agiler und digitaler aufstellen. Beispielsweise forscht er in einem Berliner „Zukunftslabor“ mit Start-ups daran, die Produktlinie weiterzuentwickeln.