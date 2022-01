Die Partner haben gemeinsam Gerichte entwickelt. Dazu zählen Sojageschnetzeltes und eine vegane Bratwurst. Einige Gerichte hat Veganz speziell für die langfristig angelegte Kooperation mit Aramark entwickelt. Ein großer Teil wird in der neuen Veganz Food Factory am Standort Werder/Havel produziert. „Wir freuen uns darüber, dass wir gemeinsam mit Aramark noch mehr Menschen mit unseren klimafreundlichen Produkten erreichen können und das Angebot in den Gastronomien weiter ausbauen“, sagt Jan Bredack, Gründer und Vorstandsvorsitzender bei Veganz.

Das Berliner Unternehmen Veganz ist für seine innovative Vielfalt an veganen Produkten von Snacks bis zu Fleisch- und Fisch-Ersatzprodukten bekannt. „Es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung und für beide Parteien eine Win-Win-Situation. Wir unterstützen Veganz mit unserer Expertise dabei, im Außer-Haus-Markt mehr Fuß zu fassen, und gleichzeitig erweitern wir unser Sortiment an veganen und klimafreundlichen Gerichten erweitern“, erklärte Arnd Rune Thomas, Geschäftsführer Operations bei Aramark.

Wie genau die exklusive Kooperation aussieht, wurde nicht mitgeteilt. Auch werden keine finanziellen Details genannt.