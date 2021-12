Kraft Heinz hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb einer 85-prozentigen Beteiligung an dem deutschen Unternehmen Just Spices getroffen hat. Die verbleibenden 15 Prozent der Anteile werden von den drei Gründern von Just Spices gehalten, die das Unternehmen weiterführen.

Kraft Heinz Mehrheitsbeteiligung an Just Spices

Just Spices wurde 2014 gegründet und ist ein Start-up, das in der wachstumsstarken Kategorie der Geschmackserweiterung eine Vorreiterrolle einnimmt. Das mehr als 170 Produkte umfassende Portfolio umfasst Gewürzmischungen, Salatdressings und einfach zuzubereitende "In-Minute"-Mischungen für verschiedene Mahlzeiten, vom Frühstück und leichten Snacks bis hin zu Salaten und Backwaren, mit einer breiten Palette an pikanten, süßen, klassischen und exotischen Geschmacksrichtungen. Das schnell wachsende Geschäft von Just Spices verkauft etwa 70 Prozent seiner fertigen und einstufigen Gewürzmischungen direkt an die Verbraucher. Die restlichen Verkäufe erfolgen über große Lebensmitteleinzelhändler – sowohl in den Geschäften als auch online in Deutschland, Spanien, Österreich und der Schweiz.

"Dies ist eine großartige Gelegenheit, unsere internationale Wachstumsagenda weiter zu beschleunigen, indem wir unsere Fähigkeit stärken, Trends im Verbrauchergeschmack und in den Verbraucherpräferenzen zu antizipieren, sowie unsere Innovationsgeschwindigkeit auszubauen", sagte Rafael Oliveira, International Zone President bei Kraft Heinz. "Wir werden außerdem unsere Größe und Agilität nutzen, um das Geschäft von Just Spices auf dem schnell wachsenden Markt für Geschmackserweiterungen über den derzeitigen deutschen Standort und die jüngsten Markteintritte in Spanien, Österreich und der Schweiz zu beschleunigen. Darüber hinaus sehen wir ein enormes Potenzial, um unser eigenes Direktvertriebsgeschäft und unsere Marktexpansion zu stärken und zu verbessern."