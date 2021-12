Im Rahmen ihrer mehrjährigen Partnerschaft werden L'Oréal und Breezometer ihr Fachwissen in der Wissenschaft des Alterns und der Umwelt mit dem Ziel vereinen, eine exklusive, auf Schönheit ausgerichtete Exposom-Plattform zu entwickeln. Die Partnerschaft wird neue Erkenntnisse darüber liefern, wie sich die Umwelt auf die Hautalterung auswirkt. Zudem wollen die beiden Unternehmen VerbraucherInnen auf der ganzen Welt neue Services anbieten, die ihre Hautbedürfnisse mit personalisierten Routinen und Empfehlungen zum Lebensstil unterstützen.

Guive Balooch, Global Head of Research and Innovation's Tech Incubator bei L'Oréal, kommentierte die Allianz mit den Worten: „Der Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Breezometer ist entscheidend, um die Zusammenhänge zwischen Hautalterung und Umwelteinflüssen wie Allergenen, UV-Strahlung und Umweltverschmutzung zu verstehen. Dies wird es uns ermöglichen, neue Dienstleistungen anzubieten, die präzise und personalisierte Hautroutinen sowie Lebensstilberatung bieten und letztlich den Menschen helfen, in jeder äußeren Umgebung, in der sie leben, ein gesünderes Leben zu führen.“