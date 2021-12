Joachim Gorlo (Bild rechts) und Christian Heckl (links) haben die operative Geschäftsleitung der Allgäuer Hof-Milch GmbH übernommen. Die Geschäftsführung liegt bei Kuno Linder (Mitte). Die Veränderungen folgen ein Jahr, nachdem die Familie Kurrle-Linder in das Unternehmen eingestiegen war.

Infolge des Einstiegs der Familie konnte nach Unternehmensangaben wieder Einigkeit im Gesellschafterkreis herbeigeführt und das strategische Unternehmensprofil geschärft werden.

Joachim Gorlo bringt den Angaben zufolge nicht nur viele Jahre Erfahrung in der Molkereiwirtschaft mit, sondern auch fachkundige Expertise in Sachen Sanierung und Restrukturierung von Unternehmen. Bevor er zur Hof-Milch gestoßen ist, gründete er mit der Gorlo Consulting ein eigenes Beratungs- und Interims-Management-Unternehmen. Nach erfolgreicher Restrukturierung der Allgäuer Hof-Milch wird Joachim Gorlo wieder vermehrt in seinem Unternehmen tätig sein. Er steht der Hof-Milch langfristig beratend zur Seite.

Christian Heckl war viele Jahre als kaufmännischer Leiter unter anderem in einer großen Molkerei tätig und unterstützt die Allgäuer Hof-Milch GmbH seit Anfang 2021 in dieser Funktion.

Im Vertrieb wird das Unternehmen bereits seit März durch Michael Eß verstärkt.