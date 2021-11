Neue Bundesregierung Was macht die Ampel aus dem „Agrarfrieden“?

Landwirtschaft und Ernährung gehen nach 16 Jahren in Folge mit Ministern und Ministerinnen der Union in der künftigen Bundesregierung in neue Hände. Doch was bringt das für die Bauern, die unter Kostendruck und Erwartungen für mehr Tier- und Naturschutz stehen? Und was für Millionen Supermarktkunden?