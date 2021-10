Weleda zählt zu den Pionieren in der Naturkosmetik. Der Hersteller will eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft ausüben. Dr. Stefan Siemer (Bild), Leiter Nachhaltigkeitsmanagement, erklärt, warum es wichtig ist, auch den Klimafußabdruck der Unternehmensfinanzen in den Fokus zu nehmen.