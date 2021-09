Die Anzahl der verkauften Flaschen lag nach Angaben des Unternehmens – umgerechnet in

durchschnittliche 1/1-Flaschen – konzernweit mit insgesamt 220 Millionen leicht über dem Vorjahresniveau (214 Millionen). Die Schloss Wachenheim AG gehört mit ihren drei operativen Teilkonzernen Deutschland, Frankreich und Ostmitteleuropa zu den bedeutendsten Schaumwein- und Perlweinherstellern Europas und deckt daneben ein großes Spektrum anderer alkoholhaltiger und alkoholfreier Getränke auf Weinbasis ab. Darüber hinaus werden auch Kinderpartygetränke hergestellt und vertrieben.

Das operative Ergebnis (EBIT) des Geschäftsjahres 2020/21 beläuft sich auf 24 Millionen (plus 29 Prozent). Der Jahresüberschuss des Konzerns liegt bei 18 Millionen Euro (nach 13 Millionen) im Vorjahr; das Ergebnis pro Aktie bei 1,32 Euro (Vorjahr 0,96 Euro). Zum Ergebnisverlauf haben „neben dem Absatz- und Umsatzplus auch Verschiebungen im Artikelmix, Veränderungen bei Wein- und anderen Rohstoffpreisen sowie ein striktes Kostenmanagement in allen Teilkonzernen beigetragen", so Oliver Gloden, Vorstandssprecher der Schloss Wachenheim AG.