Michael Müller (Foto), wird neuer kaufmännischer Geschäftsführer bei Thomas Henry, und damit verantwortlich für die Bereiche Finanzen sowie Produktion und Logistik. Zuletzt war er als CFO bei der Hanseatischen Chocoladen Kontor GmbH & Co. KG tätig.

Er verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Produktion, sowohl in internationalen Unternehmen der schnelldrehenden Konsumgüter als auch in der Unternehmensberatung. Müller teilt sich die Geschäftsführung mit Sigrid Bachert, die seit 2017 den Bereich Marketing & Sales verantwortet und ab sofort auch als Sprecherin der Geschäftsführung fungiert.

Wilhelm Plumpe, seit 2013 CEO und kaufmännischer Geschäftsführer der Thomas Henry GmbH, verlässt das Unternehmen. Er hat das Unternehmen auf dem Weg vom Berliner Start-Up bis zum internationalen Player in Sachen Premium-Bitter-Limonaden geleitet. Plumpe wird dem Unternehmen künftig beratend zur Seite stehen. Er wechselt in den Beirat.