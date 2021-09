Milchindustrie Führungswechsel bei Bauer

In der Privatmolkerei Bauer stehen Veränderungen in der Geschäftsführung an. Dr. Michael Münch, Geschäftsführer Produktion und Technik, und Michael Ohlendorf, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing (Foto), verlassen das Unternehmen.