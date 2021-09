Lebensmittelindustrie Klima-Allianz für mehr Transparenz

Frosta, Mymuesli, Nestlé Deutschland und Oatly haben eine Transparenz-Initiative für CO 2 e-Emissionen in der Lebensmittelindustrie gegründet. So sollen einheitliche Standards zur CO 2 e-Kennzeichnung von Lebensmitteln entwickelt werden.