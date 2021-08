Die Charlotte Eismanufaktur aus dem Saarland musste am 12. August 2021 einen Insolvenzantrag stellen. Das zuständige Amtsgericht Saarbrücken hat daraufhin am 18. August 2021 Rechtsanwalt Andreas Liebaug von Schultze & Braun zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Produktion und Vertrieb laufen derzeit weiter.

Das Eis mit dem Blütenlogo, das von 20 Mitarbeitern in Tholey-Theley mit modernsten und vollautomatischen Produktionsanlagen hergestellt wird, steht bei nahezu allen großen Handelsketten in den Tiefkühltheken. Insgesamt beliefert die Eismanufaktur rund 500 Handelspartner. „Charlotte ist als Marke inzwischen weit über die Grenzen des Saarlands bekannt und steht für Eis aus natürlichen Zutaten in Premium-Qualität“, sagt Liebaug. Zudem gehören zahlreiche Eiscafés, Eisdielen und Eiswagen zu den Kunden. Das Eis war durch Moderatorin Barbara Schöneberger als Testimonial bekannt geworden.

Der vorläufige Insolvenzverwalter prüft nun die Optionen für eine Sanierung und wird bereits in Kürze eine gezielte Suche nach möglichen Investoren starten. Ziel des Verfahrens ist unter anderem ein Erhalt der Eismanufaktur und der Arbeitspätze am Standort Tholey-Theley. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter sind bis Ende September über das Insolvenzgeld abgesichert.

Eine Ursache der wirtschaftlichen Schieflage der 2016 gegründeten Charlotte Eismanufaktur ist der unerwartete Tod des Geschäftsführers Roland Temme, der auch ein Hauptinvestor der Eismanufaktur gewesen ist. Hinzu komme, dass das Geschäft mit Eis stark saisonabhängig sei und aufgrund des verregneten Sommers sowie des anstehenden Herbstes die Umsätze zurückgegangen seien, erklärt Insolvenzverwalter Liebaug. Dies war auch durch die Pandemie-bedingte Schließung der Gastronomie-Kunden der Eismanufaktur der Fall gewesen.