Nach einem schwierigen, von Covid-19 geprägten Jahr hat der Schokoladekonzern Lindt & Sprüngli wieder aufgeholt. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs 2021 hat das Unternehmen den Umsatz um 17,4 Prozent auf 1,8 Milliarden Franken (1,66 Milliarden Euro) gesteigert.

Auch die Gewinnzahlen sehen besser aus. Das operative Ergebnis (Ebit) von 138,8 Millionen Franken (1,27 Millioen Euro) lag weit über dem Vorjahresstand von 17,1 Millionen Franken (15,8 Millionen Euro). Seit Anfang des Jahres verzeichneten die weltweiten Schokoladenmärkte im Vergleich zum schwachen Vorjahr ein positives Wachstum. Lindt & Sprüngli profitierte dabei zusätzlich von einer überdurchschnittlichen Entwicklung des Premium-Segments, in dem das Unternehmen eine führende Stellung einnimmt.

Die immer noch laufenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beeinträchtigten in der ersten Jahreshälfte jedoch weiterhin den Geschäftsgang in verschiedenen Märkten beziehungsweise Geschäftssegmenten. Bei Lindt & Sprüngli wirkte sich dies primär auf die Geschäftsbereiche des eigenen Ladennetzwerks Global Retail wie auch auf Duty Free aus. Global Retail erholte sich mit einem zweistelligen Wachstum gegenüber einem sehr schwachen Vorjahr. Aufgrund der anhaltenden temporären lokalen Lockdowns und damit tieferer Kundenfrequenzen blieben die Umsätze jedoch noch hinter jenen des Geschäftsjahrs 2019 zurück. Das Duty Free Business konnte aufgrund der anhaltenden Restriktionen im weltweiten Flugverkehr immer noch nicht an die Ergebnisse der Vorpandemiejahre anknüpfen.

Die weltweit gesteigerte Nachfrage nach hochwertigen Schokoladenprodukten konnte Lindt & Sprüngli mit den wichtigsten Marken Lindor und Excellence erfüllen. Die beiden Produktlinien waren auch in diesem Halbjahr starke Umsatztreiber und verzeichneten ein gutes Wachstum. Besonders erfreulich ist zudem, dass sich das für das Unternehmen wichtige Ostergeschäft deutlich erholte und gar über den Erwartungen abschloss.