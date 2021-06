Das rein pflanzliche, bio-zertifizierte Eis kommt nicht nur ohne Kuh aus, Nomoo betreibt einen eigenen Eis-Online-Shop und stellt Produkte binnen maximal zwei Tagen per Post zu. Möglich wird das durch eine nachhaltige Isolierverpackung, in der die Produkte durch Trockeneis für mehrere Tage tiefgekühlt werden, so Gründerin Rebecca Göckel: „Außerdem bieten wir eine 100-prozentige-Geld-Zurück-Garantie an, wenn mal etwas nicht klappen sollte.” Schon in diesem Jahr will Nomoo über den Online-Handel einen mittleren sechsstelligen Umsatz verzeichnen. „Der Online-Handel für Lebensmittel und speziell für tiefgefrorene Lebensmittel wird weiter wachsen, und das Offline-Einkaufen im Supermarkt wird mehr und mehr zum Erlebniseinkauf. Darum ist es für uns als Marke wichtig, uns in beiden Kanälen früh zukunftsweisend aufzustellen”, betont Göckel.