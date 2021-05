Brita, Experte für Trinkwasseroptimierung, verzeichnete 2020 zum zweiten Mal in Folge ein Rekordjahr in seiner Unternehmensgeschichte. Dazu beigetragen haben laut CEO Markus Hankammer (Foto) vor allem eine klare Pandemiestrategie, immenser Zuspruch von Verbrauchern und ein stärkeres Engagement für Nachhaltigkeit.

Insgesamt belief sich der Umsatz der Brita Gruppe auf 617 Millionen Euro (währungsbereinigt: 622 Millionen Euro). Das bedeutet einen Zuwachs von 12,6 Prozent (währungsbereinigt: plus 13,6 Prozent) gegenüber Vorjahr.

Auf die Consumer-Produkte von Brita entfielen 462 Millionen Euro und damit 75 Prozent des Gesamtumsatzes der Gruppe (2019: 379 Millionen Euro, plus 21,5 Prozent). Die Top 3 Märkte waren erneut China, Deutschland und Großbritannien. Das Professional-Segment mit Filterlösungen für Hotellerie und Gastronomie sowie Trinkwasserspendern für Büros, Schulen, Krankenhäuser und Gastronomie wurde durch die zahlreichen Lockdowns beeinträchtigt. Der Umsatz sank um 7,6 Prozent auf 155 Millionen Euro. 83 Prozent des Gesamtumsatzes wurden außerhalb Deutschlands erzielt.

In der neuen Strategie "Shaping Sustainable Solutions" stellt Brita Nachhaltigkeit strategisch und kommunikativ ins Zentrum. So werde Brita künftig neben die klassischen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen Umsatz und Gewinn auch seine so genannte "Planet Contribution" (Beitrag zum Schutz des Planeten) stellen, diese messen und kommunizieren. Diese Nachhaltigkeits-Kennzahl sei eine Kombination aus dem Unternehmens-CO2-Fußabdruck und dem, was durch die Brita-Produktlösungen an Flaschenwasser mit seinem hohen Anteil an Plastikflaschen eingespart werde, erklärt das Unternehmen.