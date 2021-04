Der Schweizer Milchverabeiter Emmi kündigt für 2022 zwei Abgänge im Verwaltungsrat an. Vizepräsident Thomas Oehen-Bühlmann (Foto, links) und Franz Steiger (r.) stellen sich an der Generalversammlung nicht mehr zur Wahl.

Thomas Oehen-Bühlmann ist den Angaben zufolge seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrats und seit 2012 dessen Vizepräsident, Franz Steiger gehört dem Gremium seit 2015 an. Beide sind diplomierte Meisterlandwirte und Vorstandsmitglieder der Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP. Diese hält über eine Tochtergesellschaft die Aktienmehrheit an Emmi.

Oehen und Steiger hätten Emmi in einer wichtigen Phase begleitet und wesentlich zum erfolgreichen internationalen Ausbau, der Festigung der Präsenz auf dem Schweizer Heimmarkt und dem Aufbau von Nischengeschäfte beigetragen, heißt es in der Mitteilung. Sie würden im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeplanung in einem Jahr von ihrem Amt zurücktreten.

Über die Nachfolge werde Emmi „zu gegebener Zeit“ informieren, heißt es.