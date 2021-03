Prosciutto di Parma: SB boomt

Anzeige

Das starke Wachstum war in allen Schlüsselmärkten zu verzeichnen. Der Binnenmarkt wuchs um 30 Prozent, der Export legte insgesamt um 14 Prozent zu. Besonders ausgeprägt war das Wachstum des vorgeschnittenen und abgepackten Parmaschinkens auf dem US-Markt: Mit einem Plus von über 37 Prozent konnte das Vorjahresergebnis deutlich erhöht werden. Innerhalb der Europäischen Union verzeichnete Deutschland mit über 12 Millionen verkauften Packungen geschnittenen Parmaschinkens ein Plus von 15,2 Prozent und lag damit auf Platz 1 der EU-Exportländer. In Europa waren die Briten mit 18 Millionen verkauften Packungen führend, was einem Plus von 6,6 Prozent entspricht.

Rund zwei Millionen Parmaschinken, dies entspricht 22,8 Prozent der Gesamtproduktion, wurden im vergangenen Jahr vorgeschnitten und SB-verpackt und zu 83 Prozent innerhalb Europas, einschließlich Italien, verkauft. Der Export erfolgt in über 84 Länder.

Dazu Vittorio Capanna, Präsident des Consorzio del Prosciutto di Parma: „Die Pandemie hat sich auch auf den Absatz von Parmaschinken ausgewirkt. Während der vorgeschnittene und abgepackte Parmaschinken in den Märkten zulegen konnte, mussten wir durch den weitgehenden Ausfall des Horeca-Kanals dennoch einen generellen Absatzrückgang um 15 Prozent verzeichnen. Der Boom der SB-Packung auf den internationalen Märkten ist für uns Hersteller ein wertvoller Hinweis auf zukünftige Anforderungen. Auf dem SB-Segment wird unser besonderes Augenmerk liegen.“