Ponnath: Produktion bündeln

Die Ponnath Gruppe will ihre vegetarische Lebensmittelproduktion künftig an einem Standort bündeln. Dazu verkaufte sie jetzt das ehemalige Gruninger-Werk in Freiburg an die benachbarte Taifun-Tofu GmbH.

Am Freiburger Standort produzierte Ponnath seit 2012 bislang verschiedene Wurst- und Schinkenspezialitäten sowie Schmalz-Produkte. Nach und nach wurden auch große Anteile der vegetarischen Produkte auf eigens dafür bereitgestellten Produktionslinien in Freiburg hergestellt. Ponnath will nun alle vegetarischen Produktionsaktivitäten an einem noch nicht genannten Standort bündeln. Die Wurst- und Schinkenproduktion des Freiburger Standortes wird in die vorhandenen Wurstwaren-Werke der Gruppe aufgeteilt. Ponnath hat über seine Tochter Rodag Food GmbH in Sachsen bereits ein Werk, in dem Convenience-Produkte, vegetarische sowie Tiefkühl-Produkte produziert werden.

Taifun werde den Standort in Freiburg für die Herstellung von Tofu-Spezialitäten umbauen, heißt es in der Pressemeldung.