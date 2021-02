Refresco: 20 Millionen Euro Investition in Calvörde

Die Refresco Deutschland GmbH hat offiziell die Bauphase für ein neues, vollautomatisiertes Hochregallager am Produktionsstandort Calvörde eingeläutet. Nach einer umfangreichen Planungsphase fand jetzt der symbolische Spatenstich statt.

Der führende Hersteller von Fruchtsäften und Erfrischungsgetränken investiert über 20 Millionen Euro in das neue Hochregallager. Das Logistik-Großprojekt ist damit die bisher größte Einzelinvestition des deutschen Geschäftsbereiches. Die Inbetriebnahme des Lagers ist im zweiten Quartal 2022 geplant.

Zukünftig wird der Standort Calvörde eine deutlich erhöhte Lagerkapazität für die vor Ort produzierten Getränke – darunter Saft, Eistee und Fruchtsaftgetränke – vorweisen können. „Das neue Hochregallager verfügt über 40.000 Paletten-Stellplätze. Alle Produktionslinien werden über Fördersysteme an das neue Lager angeschlossen,“ berichtet Projektleiter Andreas Heinrich.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem neuen Hochregallager die Zukunft des Standortes langfristig sichern können“, so Geschäftsführer Till Alvermann. Im Jahr 2014 hatte Refresco nach der Fusion mit der Gerber Emig Gruppe das Werk in Calvörde übernommen. Seitdem war die Produktionsstätte aufgrund steigender Produktionsmengen an ihre Kapazitätsgrenzen im Lagerbereich gestoßen.

Die Refresco Deutschland GmbH mit Hauptverwaltung in Mönchengladbach und Produktionsstandorten in Mönchengladbach-Herrath, Erftstadt, Grünsfeld und Calvörde beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und gehört zu den führenden Herstellern von Fruchtsäften und Erfrischungsgetränken in Deutschland. Kerngeschäfte sind die Herstellung von Handelsmarken für den Lebensmittelhandel sowie die Getränkeabfüllung für viele Markenunternehmen.