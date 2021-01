Aichinger: Grünewald neuer Geschäftsführer

Anzeige

An der Spitze von Ladenbau-Spezialist Aichinger steht nun ein Trio: Neben Thomas Grünewald sind dies Günther Hertel, der zudem Inhaber ist, und Dr. Oliver Blank. Der 57-jährige Grünewald ist seit Februar 2020 im Unternehmen in der Geschäftsleitung für den Bereich Organisation und Technik verantwortlich. In seiner neuen Position kommen nun die Bereiche Innovationsmanagement und Organisationsoptimierung hinzu. Laut Aichinger bringt Grünewald langjährige Erfahrung als Führungskraft in produzierenden mittelständischen Unternehmen mit.