Lebensmittel-Logistik: Nagel-Group zieht sich aus drei Ländern zurück

Die Nagel-Group verkauft ihr operatives Geschäft in Belgien, den Niederlanden und Italien an die STEF-Group, dem europäischen Marktführer für temperaturgeführte Transport- und Logistikdienstleistungen.

Im Rahmen der gestern unterzeichneten Transaktion wird die STEF-Group fünf Standorte in Italien, Belgien und den Niederlanden mit einem Gesamtumsatz von 95 Millionen Euro und rund 200 Mitarbeitern, vorbehaltlich der Genehmigung durch das Bundeskartellamt, erwerben. Der Verkauf soll im Januar 2021 abgeschlossen werden. Die Transaktion ermöglicht es der Nagel-Group nach eigenen Angaben, die strategische Optimierung ihres Netzwerks fortzusetzen und sich noch stärker auf die eigenen Kernmärkte zu konzentrieren. Die STEF-Group verstärkt im Gegenzug ihre Präsenz und ihr Netzwerk in den drei Ländern.

Infolge der Transaktion werden STEF-Group und Nagel-Group Distributionsvereinbarungen eingehen, heißt es vom Unternehmensseite. Damit kann die Nagel-Group für ihre Transportabwicklung in Italien, Belgien und den Niederlanden auch das dortige Verteilnetz der STEF-Group nutzen, während die STEF-Group ihren Kunden aus diesen Ländern verbesserte Verteilungsleistungen in Deutschland und Zentral-/Nordeuropa anbieten kann.

„Dieses Projekt ist Teil unserer strategischen Optimierung in Europa gewesen. In dessen Rahmen konzentrieren wir uns konsequent auf unsere starken Geschäftsfelder und deren weitere Entwicklung. Für Bereiche mit geringem Wachstumspotenzial innerhalb unseres Unternehmens haben wir hingegen interessierte und erfolgsversprechende Partner gesucht – wie stets insbesondere im Interesse unserer Mitarbeiter und Kunden“, sagt Carsten Taucke, CEO der Nagel-Group.

„Die Vertragsunterzeichnung mit der Nagel-Group ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Geschäftsentwicklungsstrategie. Die Integration dieser fünf neuen Standorte wird es uns ermöglichen, unseren Kunden in unseren belgischen, niederländischen und italienischen Netzwerken einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig unsere Präsenz im internationalen Verkehr nach Deutschland zu verstärken“, sagt Stanislas Lemor, CEO der STEF-Group.

In Belgien befindet sich der Standort Nazareth im Süden von Gent in einer Region mit hoher Produktion und hohem Konsum und passt somit perfekt zum STEF-Netz in Belgien, das bereits drei Standorte in Saintes und Courcelles sowie eine Partnerschaft in Lüttich umfasst. Mit 3.100 m², die für den Transport gekühlter Produkte vorgesehen sind, wird der Standort die regionale Abdeckung und den Sammeltransport für die Agrar- und Nahrungsmittelindustrie und die nationalen Vertriebshändler verbessern.

In den Niederlanden bietet der Standort Raalte eine Gesamtfläche von 5.000 m² und wird das STEF-Netz des Landes mit bereits drei Standorten in Bodegraven, Eindhoven und Raalte stärken. Die Expertise des Standorts im internationalen Transport wird dazu beitragen, das volle Exportpotenzial der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie und der nationalen Vertriebshändler, die auf andere europäische Länder abzielen, zu erschließen.

In Italien bietet der Standort Nogarole Rocca in der Region Verona der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie und den nationalen Vertriebshändlern ein einzigartiges Know-how für umfassende Transport- und Sammeltransporte nach Deutschland, Großbritannien und Osteuropa. Die drei Standorte bieten 3.700 m² gekühlte Lagerfläche, 1.800 m² Trockenlager und 200 m² Tiefkühllager und decken damit den gesamten Bedarf für die Geschäftsentwicklung im Nordosten Italiens ab.

STEF-Group ist der europäische Marktführer für temperaturgeführte (-25°C bis +15°C) Transport- und Logistikdienstleistungen. Ihre Aufgabe: die Verbindung zwischen Produzenten und Vertreibern von Lebensmitteln sicher zu stellen. STEF ist in sieben Ländern vertreten und beschäftigt 19.000 Mitarbeiter, die sich täglich dafür einsetzen, Lebensmittelherstellern, Einzelhandelsketten und Anbietern von Außer-Haus-Verpflegung maßgeschneiderte Lösungen auf nachhaltige Weise anzubieten. Im Jahr 2019 erzielte die Gruppe einen Umsatz von mehr als 3 Milliarden Euro. Die STEF-Aktie ist an der Euronext Paris notiert.

Die auf Lebensmittellogistik spezialisierte und europaweit agierende Nagel-Group mit Sitz in Versmold beschäftigt an mehr als 130 Standorten rund 13.000 Mitarbeiter. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro. Täglich bewegt die Unternehmensgruppe Lebensmittel in allen Sendungsgrößen und Temperaturklassen – ob Tiefkühlprodukte, Fleisch, Milchprodukte, Kaffee oder Süßwaren.