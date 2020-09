Mutti: Tomaten direkt vom Feld

Anzeige

„Wir als Mutti konnten unsere Fachkenntnisse kombiniert mit dem Know-how unserer Landwirte in dieses innovative Verfahren umwandeln, das zu einer verkürzten Lieferkette führt“, berichtete Geschäftsführer Francesco Mutti bei der internationalen Pressekonferenz, die digital stattfand.

In seiner 120-jährigen Unternehmensgeschichte richtet Mutti immer den Blick in die Zukunft. „Wir arbeiten stetig an Strategien, um die Distanz zwischen Landwirtschaft und Fabrik, zwischen Erntezeit und Verarbeitung, zu minimieren“, erklärt Francesco Mutti. Im Projekt arbeitet Mutti mit drei langjährigen Lieferanten zusammen.