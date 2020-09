Rawbite: Harlfinger übernimmt von Horváth

Anzeige

Matthias Harlfinger kommt vom Rawbite-Mutterunternehmen Bahlsen, wo er seit 2017 im Bereich Group Strategy Development tätig ist.

Bahlsen hat das junge Unternehmen mit Sitz in Gentofte nahe Kopenhagen Ende 2016 von den dänischen Gründern übernommen und seither ausgebaut. Die Bio-Riegel aus getrockneten Früchten und Nüssen sind mittlerweile in 45 Ländern erhältlich. In Deutschland werden sie laut einer Unternehmensmeldung vor allem in Bio-Märkten, Drogeriemärkten und im gehobenen Lebensmitteleinzelhandel verkauft.

2019 wurde Rawbite zehn Jahre alt und schaffte gleichzeitig, so die Pressemeldung weiter, das beste Jahr mit einem Wachstum im zweistelligen Bereich.