Pernod Ricard Deutschland: Ferran wird CFO

In ihrer neuen Position wird Ferran an den Managing Director Pernod Ricard Deutschland und Western Europe Tim Paech berichten und Mitglied des Management Boards der Western Europe Entity.

Ferran hat einen Abschluss in Business Administration von der NEOMA Business School und begann ihre Karriere bei Pernod Ricard bereits 2004 – als Finance Analyst in Mexiko. 2009 kam sie als Senior Manager Financial Planning & Analysis zu Travel Retail Americas. 2011 erhielt sie die Beförderung zum Director of Financial Planning & Analysis. Seit 2017 war Ferran für Pernod Ricard als Finance Director Travel Retail Caribbean & Central America tätig.