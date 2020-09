Geflügelwirtschaft: Plukon expandiert in Deutschland

Der niederländische Geflügelspezialist Plukon übernimmt Mehrheit an der Brüterei Optibrut. Für das Unternehmen ist es der 26. Standort in inzwischen sechs europäischen Ländern.

Die Plukon Food Group B.V. und die Optibrut GmbH gaben bekannt, dass sie eine Grundsatzvereinbarung über den Erwerb von 51 Prozent der Anteile an der deutschen Brüterei Optibrut durch Plukon geschlossen haben.

Plukon ist ein europäischer Anbieter im Geflügelsektor, in Deutschland bekannt mit den Marken Stolle, Friki und FairMast. Die 2017 errichtete Brüterei Optibrut im niedersächsischen Nordhorn zählt zu den modernsten Brütereien Westeuropas. Von Anfang an sei Optibrut ein wichtiger strategischer Partner von Plukon gewesen. Das Unternehmen liefert Eintagsküken, hauptsächlich an Landwirte in den Niederlanden und in Deutschland. Besonders das bei Optibrut zum Einsatz kommende tierfreundliche Early Feeding Programm, aber auch die strenge Kontrolle der gesamten Elterntierkette sind wichtige Gründe für die Übernahme durch Plukon, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gemeinsames Ziel des Zusammenschlusses von Optibrut und Plukon ist es, die Qualität und die Zusammenarbeit mit Geflügelzüchtern innerhalb der Produktionskette weiter zu vertiefen. Durch den Erwerb von DUC in Frankreich (2017) und VMR in Spanien (2020) besitzt Plukon bereits Brütereien in weiteren europäischen Ländern. Die Übernahme von Optibrut soll nun dazu beitragen, die integrierten Produktionsketten mit all ihren Vorteilen weiter auszubauen und vor allem das Early Feeding Programm, bei dem frisch geschlüpfte Küken gleich nach dem Schlupf mit Futter und Wasser versorgt werden, in weiteren Ländern anzuwenden.

Plukon erwartet, dass das Early Feeding Programm in den Niederlanden und in Deutschland in den kommenden Jahren zum Standard werden wird. Plukon freue sich auf eine langfristige Zusammenarbeit mit den derzeitigen Anteilseignern von Optibrut, Hans Groot Koerkamp und Klaas Knol, die das Joint Venture weiterhin leiten werden.

Die Plukon Food Group ist ein führender Anbieter von Geflügel- und frischen Fertiggerichten in Europa. Die Gruppe verfügt über sechs Produktionsstätten in den Niederlanden, drei in Belgien, fünf in Deutschland, eine in Polen, sieben in Frankreich und vier in Spanien. Insgesamt beschäftigt die Gruppe mehr als 6.500 Mitarbeiter. Der Umsatz beträgt rund zwei Milliarden Euro.

Optibrut, mit Sitz im niedersächsischen Nordhorn, ist eine Brüterei mit 24 Mitarbeitern und einer Zuchtkapazität von 65 Millionen Küken pro Jahr. Optibrut produziert vitale Eintagsküken für die Broilerzucht.