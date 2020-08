Mars Confectionery Neue Fabrikleiterin

Anzeige

Die Diplom-Informatikerin Evelina Wagner ist die erste weibliche Fabrikleiterin in Viersen. Im Rahmen ihrer neuen Position übernimmt die gebürtige Bulgarin neben der Leitung des Viersener Fabrikstandortes mit rund 340 Mitarbeitern auch die Geschäftsführung der Mars Confectionery Supply GmbH. Im Werk Viersen produziert das Unternehmen jährlich ca. 53.000 Tonnen der Schokoladenriegel Twix und Balisto sowie Komponenten der Mischung Celebrations, die in rund 30 Länder exportiert werden. Wagner berichtet in ihrer neuen Position an Johan van Zaanen, Manufacturing Director Western Europe.

Evelina Wagner ist seit rund zehn Jahren bei Mars in verschiedenen Positionen aktiv. Zuletzt war die Wahl-Aachenerin als Supply Excellence Program Coach für die Einführung eines neuen globalen Mars Lean-Management-Standards in Europa zuständig. In ihrer Funktion unterstützte sie die lokalen Leadership Teams aller 15 Fabriken in Europa, dem Vereinigten Königreich und Russland bei der Etablierung neuer Lean-Prozesse. Zuvor hatte die 44-Jährige verschiedene Führungspositionen am Viersener Fabrikstandort inne, unter anderem als Value Stream Manager und Teamleiterin.