Linde Material Handling: Günstige Stapler dank Aufbereitung

Fast alle Stapler, die in Velké Bílovice bei Brünn (Tschechien) wiederaufbereitet werden, rekrutieren sich aus Rückläufern der Linde-eigenen Lang- und Kurzzeitmietflotte. Das heißt: Die Geräte wurden während ihres „ersten Staplerlebens“ fortlaufend gewartet und verfügen über eine lückenlos dokumentierte Servicehistorie. Bei der Reparatur kommen ausschließlich Linde-Originalersatzteile zum Einsatz. Christophe Lautray, Chief Sales and Service Officer bei Linde Material Handling: „Linde-Gebrauchtstapler sind eine qualitativ hochwertige und kostengünstige Alternative. Zudem können die Stapler mit zusätzlichen Features – wie etwa unseren Sicherheitsassistenzsystemen – ausgestattet werden.“

In Velké Bílovice werden nicht bloß Schäden repariert, sondern jedes Fahrzeug wird auf Herz und Nieren geprüft und durchläuft mehrere Stationen, erklärt das Unternehmen. Verlassen die Stapler das Aufbereitungszentrum, erfüllen sie alle einschlägigen Sicherheitsanforderungen der europäischen Gesetzgebung im Bereich Handhabungstechnik und erhalten das Gütesiegel „Approved by Linde“.

Dass die Fahrzeuge durch die Aufarbeitung ein „zweites Staplerleben“ erhalten, bedeutet auch ein deutliches Plus in Sachen Nachhaltigkeit, heißt es in der Pressemitteilung. Zum einen werde die Gesamtmenge der benötigten Rohstoffe und Energie erheblich reduziert. Zum anderen entsprechen Entsorgung und Recycling in dem Wiederaufbereitungswerk höchsten Umwelt- und Gesundheitsstandards.