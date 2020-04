Dinkelacker: Ur-Urenkel will Tradition fortsetzen

Anzeige

Colin Dinkelacker ist Ur-Urenkel des Firmengründers Carl Dinkelacker und ältester Sohn von Gesellschafter Carl Peter Dinkelacker. Der „Master of Science“ hat in den letzten Jahren bei der Alfred Ritter GmbH & Co. KG in Waldenbuch als „Leiter Innovationsmanagement“ bereits Erfahrungen sammeln können. In seiner neuen Funktion gehört Colin Dinkelacker zum internen Führungskreis und wird direkt an die beiden Geschäftsführer Bernhard Schwarz (Vertrieb, Marketing und Verwaltung) und Ralph Barnstein (Technik und Logistik) berichten.