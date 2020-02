Beyond Meat: Fleischersatz boomt weiter

Der für seine veganen Burger bekannte Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat wächst weiter kräftig. Im vierten Quartal 2019 kletterten die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreswert um 212 Prozent auf 98,5 Millionen US-Dollar (89,6 Millionen Euro). Diese Woche kündigte zudem Starbucks Kanada an, ab März in seinen Filialen einen Beyond-Meat-Frühstücksburger anbieten zu wollen (Foto).