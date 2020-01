Lavazza: Neuer Retail Sales Director

Anzeige

Rainer Engels verweist auf langjährige Vertriebs- und Category Management Erfahrung in der Konsumgüterindustrie. Zuletzt zeichnete er für das gesamte Markenspirituosengeschäft im Vertrieb für Deutschland und Export der Berentzen Gruppe AG verantwortlich. Bereits davor sammelte Engels Erfahrungen in vielfältigen Vertriebsführungspositionen, so jeweils als Verkaufsdirektor bei H.J. Heinz GmbH und bofrost Deutschland. Rainer Engels wird bei Lavazza das Key Account Management, den Außendienst sowie das Trade Marketing im Retail verantworten.