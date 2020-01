Landgard Neubesetzung in der Sparte Blumen & Pflanzen

Jörg Winckelmann, Mitglied der Landgard Geschäftsführung der Sparte Blumen & Pflanzen, ist zum 31.12.2019 aus der Geschäftsführung ausgeschieden und hat das Unternehmen verlassen. Florian Hinrichs (Foto) wurde zusätzlich zu Dirk Bader und Johannes Kronenberg per 01.01.2020 zum weiteren Geschäftsführer der Spartengeschäftsführung Landgard Blumen & Pflanzen berufen.

Der 48-jährige Handelsmanager startete als Diplom-Betriebswirt in der Industrie und machte dann seinen Weg bei Aldi Süd vom Vertrieb über die Position Zentraleinkäufer bis zum Group Buying Direktor im Aldi Süd Zentraleinkauf in Mülheim, immer mit Schwerpunkten in den Frischsegmenten unter anderem auch Obst, Gemüse und Blumen. Begleitend zu dieser Neueinstellung wurde der Vertrag mit Dirk Bader um drei Jahre vorzeitig verlängert. Die Sparte Blumen & Pflanzen erzielt 2019 laut aktuellem Forecast einen vorläufigen Umsatz von über 1,35 Mrd. Euro und stellt damit den größten operativen Bereich der Erzeugergenossenschaft Landgard dar.