Holsten Brauerei: Neuer Standort eröffnet

Nach 140 Jahren im Stadtteil Altona machten veränderte Gegebenheiten in der Brauindustrie den Neubau notwendig, so Sebastian Holtz, CEO der Carlsberg Deutschland. Mit dem Neubau passt sich Holsten an die veränderten Gegebenheiten der Brauindustrie an: Kürzere Wege, modernste Anlagen, eine bessere Infrastruktur sowie keine Restriktionen hinsichtlich nächtlicher Arbeit sind nur einige Pluspunkte des Umzugs. „In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass der Standort Altona nicht mehr zeitgemäß für die industrielle Bierproduktion ist“, erklärte Sebastian Holtz. Mit der neuen Brauerei könne Holsten deutlich flexibler auf wechselnde Bedingungen reagieren. Das Grundstück im Heykenaukamp 13 umfasst eine Gesamtfläche von ca. 65.000 Quadratmetern und eine Bebauungsfläche von ca. 24.500 Quadratmetern. Die neue Brauereistätte ermöglicht die Produktion von rund einer Million Hektolitern Bier im Jahr. Täglich werden ca. eine Million Flaschen und 3.000 Fässer norddeutsche Braukunst abgefüllt. Pro Stunde schaffen die beiden Abfüllanlagen 60.000 Flaschen beziehungsweise 180 Fässer. Bis zu 100 LKW werden die neue Holsten-Brauerei in Hamburg-Hausbruch täglich ansteuern. Anders als am bisherigen Standort in Altona wird das innerstädtische Verkehrsaufkommen dadurch aber nicht beeinträchtigt.