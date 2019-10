Manner Weitendorf verstärkt Key Account

Anzeige

Weitendorf ist seit mehr als 20 Jahren als Key Account Manager in der Lebensmittelbranche tätig. 1999 startete er im Süßwarenbereich bei der Firma Hosta in Stimpfach (unter anderem mit den Marken Mr. Tom, Nappo), 2006 folgte dann der Wechsel zu Heinerle-Berggold GmbH in Pößneck. Weitere Stationen waren der italienische Kaffeeröster Luigi Lavazza Deutschland GmbH (Frankfurt) sowie die Dan Cake Deutschland GmbH (Salzkotten), bei denen er national tätig war. Zuletzt verantwortete Weitendorf als Key Account Manager bei der Firma Peter Kölln GmbH & Co. KGaA (Elmshorn) alle Rewe Regional-Niederlassungen und Mitglieder der RTG Retail Trade Group GmbH.

„Deutschland ist unser wichtigster Exportmarkt. Wir konnten in Deutschland in den ersten sechs Monaten diesen Jahres ein Umsatz-Plus von 17,4 Prozent erreichen. Ein erfreuliches Ergebnis, das auch Verdienst unseres gut aufgestellten Vertriebsteams ist. Torsten Weitendorf ist mit seiner langjährigen Branchenkompetenz ein perfekter Teamplayer für unsere Vertriebsmannschaft in Deutschland“, so Josef Stollenwerk, Vertriebsleiter Manner Deutschland.