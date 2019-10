Schwarzwaldmilch : Führt vegane Milch- Alternativen ein

Anzeige

Die Range, die gestern der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, trägt den mit dem Markennamen „Velike!“ (gesprochen We like, Englisch für: wir mögen). Sie umfasst vier haltbare Haferdrinks im 1-Liter-Getränkekarton. „Eine absolute Produkt-Innovation ist der deutschlandweit erste frische Haferdrink in der Mehrwegglasflasche fürs Kühlregal“, freut sich Andreas Helm, Geschäftsleiter des Start-ups, über die fünfte Variante der veganen Marke. Der Bioland-zertifizierte Hafer stammt ausschließlich aus den Naturparken des Schwarzwaldes, so das Unternehmen.