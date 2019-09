Conzima Food: Erwirbt Kohrener Landmolkerei

Anzeige

Die Kohrener Landmolkerei hatte am 18. Juli 2019 beim Amtsgericht Chemnitz Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Conzima Food betrachtet den Kauf der Landmolkerei als Startschuss zum Aufbau einer kleinen Unternehmensgruppe im Molkereibereich. Ziel ist es, in den kommenden Jahren mehrere Molkereibetriebe unter einem Dach zu vereinen und konsequent auf die Nischenproduktion auszurichten. Die Geschäftsleitung in Penig werden Rüdiger Fricke und Jörg Rögner übernehmen.