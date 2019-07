Deutsches Tiefkühlinstitut: Klare Empfehlung

Anzeige

Die Empfehlung basiert auf einer Mitgliederbefragung, die im Juni 2019 durchgeführt wurde. Die dti-Mitgliedsunternehmen favorisieren demnach mit Abstand das Nutri-Score-Modell. 83 Prozent geben dem Nutri-Score eine gute Schulnote. 57 Prozent der befragten Unternehmen können sich künftig eine Anwendung auf ihren Verpackungen vorstellen.

Die Tiefkühlwirtschaft sieht aktuell nur im Nutri-Score die Chance, in der EU eine länderübergreifende Kennzeichnungslösung zu etablieren und eine deutsche Insellösung zu vermeiden. In Frankreich wurde in wissenschaftlich fundierten Untersuchungen bereits bestätigt, dass der Nutri-Score den Verbrauchern ein einfaches Verständnis und übersichtliche Orientierung bietet. Ab Mitte Juli will das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) die Verbraucher zu verschiedenen Modellen für eine vereinfachte, erweiterte Nährwertkennzeichnung befragen.