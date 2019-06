Darbo: Setzt Wachstumskurs fort

Anzeige

Auch der Absatz von Darbo Produkten im Ausland legte weiterhin zu – die bereits in den Vorjahren hohe Exportquote stieg auf 52,8 Prozent. In Deutschland, dem wichtigsten Exportmarkt, konnte Darbo auf dem insgesamt rückläufigen Konfitüren- und Marmeladenmarkt ein Wachstum von 0,4 Prozent verzeichnen (Quelle: Nielsen, LEH + DM ohne Aldi, Lidl, Norma, 2018). In Österreich gelang es dem Familienbetrieb, seine Marktführerschaft im Konfitüren- und Marmeladensegment mit 58,3 Prozent erfolgreich zu behaupten.