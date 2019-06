Die European Marketing Distribution AG (EMD) gibt Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt: Auf der Hauptversammlung der EMD-Aktionäre in Stockholm wurde der schwedische Axfood-Manager Johan Neuman zum neuen Vize-Präsidenten gewählt. Neu in den Verwaltungsrat wurde Jaap van Vreden (Foto) berufen.

Der niederländische Manager gilt als Fachmann mit großer Erfahrung in Einkauf, Marketing, Category Management und Merchandising und leitet als verantwortlicher Direktor bei Lenta, dem größten Verbrauchermarkt-Unternehmen in Russland, die Einkaufs-Abteilungen. Als Präsident an der Spitze des EMD-Verwaltungsrats wird weiterhin Maniele Tasca stehen.