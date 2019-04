Anzeige

Die Transaktion betrifft die Herstellung von Sahnelikören in Rijkevoort und das Verkaufsbüro in Paramus (Vereinigte Staaten von Amerika). Die beiden Parteien haben auch vereinbart, dass Wagram für Friesland-Campina in Rijkevoort Sahne in Dosen herstellen wird.

Voraussichtlich wird die Transaktion im letzten Quartal dieses Jahres vollzogen.