Werner Schulte (Foto) ist in die Geschäftsführung des Kaffeerösters Gebr. Westhoff GmbH & Co. KG in Bremen eingetreten. Er verantwortet laut Unternehmensmitteilung das Ressort Lebensmitteleinzelhandel und forciert den „notwendig werdenden strategischen Umbau des Unternehmens und seiner Abnehmerstruktur“.