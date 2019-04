Entsorgungswirtschaft : Fusion Remondis-DSD auf der Kippe

„Nach vorläufiger Bewertung würde die Übernahme von DSD durch Remondis zu einer Behinderung des Wettbewerbs bei den dualen Systemen in Deutschland führen“: So begründete Andreas Mundt (Foto), Präsident des Bundeskartellamtes, die Ablehnung der Fusion der beiden großen Entsorger in Deutschland. Diese haben nun zwei Wochen Zeit für eine Stellungnahme.