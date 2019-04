Radeberger Gruppe: Kölsch-Brauerei ausgelagert

Die Radeberger Gruppe will ihre Kölsch-Produktion auslagern und die Brauerei in Köln-Mülheim schrittweise aufgeben. Das „Haus Kölscher Brautradition“, eine Radeberger-Tochter mit Marken wie Sion, Gilden oder Dom Kölsch, werde seine Produktion bis Herbst 2021 schrittweise an die Früh-Brauerei abgeben. Die Kölsch-Marken bleiben laut Niels Lorenz (Foto), Sprecher der Geschäftsführung der Radeberger Gruppe, aber erhalten.