Das Deutsche Milchkontor investiert in das Geschäftsfeld Babynahrung. Hierzu hat die DMK Group Marken und Vertrieb der Alete GmbH und der German Babyfood GmbH übernommen. Die Übernahme ist seit dem 29. März 2019 wirksam. Die Produktion von Alete verbleibt am Standort Weiding in Bayern.