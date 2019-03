Warsteiner: Zwei Führungskräfte gehen neue Wege

Anzeige

General Manager International, Alexander Arsene, wird sich im Juli ebenfalls auf eigenen Wunsch beruflich verändern und eine neue Herausforderung antreten. Im März 2014 kam Arsene als Vice President Finance zu Warsteiner International und übernahm im Januar 2016 die Gesamtverantwortung des internationalen Geschäfts. Seine Karriere wird der 44-Jährige als Mitglied der Geschäftsleitung in einem Lebensmittelkonzern in Deutschland fortsetzen. Ad interim berichten die Stellvertreter der beiden Abteilungen zukünftig an Christian Gieselmann.