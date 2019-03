Anheuser-Busch InBev: Behält Brauereien

Anzeige

Alle Gespräche mit Interessenten seien beendet worden, teilte die Deutschland-Tochter der nach Absatzvolumen weltgrößten Brauereigruppe in Bremen mit. Der 2017 angekündigte Verkauf hätte die Diebels-Brauerei in Issum am Niederrhein und Hasseröder in Wernigerode getroffen. Weins sagt: „Hasseröder und Diebels werden in Zukunft eine neu definierte Rolle in unserem Portfolio spielen“.

Details zu der neuen Strategie in Deutschland wurden bislang nicht genannt.