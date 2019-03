Laurens Spethmann Holding: Lars Wagener übernimmt Vorstandsvorsitz

Lars Wagener hat wie geplant nach mehrmonatiger Einarbeitungszeit den Vorstandsvorsitz der Laurens Spethmann Holding (LSH) übernommen. Michael Spethmann, Mitinhaber in vierter Generation, kehrt im dritten Quartal 2019 in die Aufsichtsratsführung der LSH zurück und löst dort Prof. Dr. Uwe Schlick ab.

Wagener ist in der FMCG-Szene bekannt. Er hatte unter anderem die Geschäftsführung bei Danone sowie die Geschäftsführung Marketing und Vertrieb bei Griesson – de Beukelaer inne. Vor seinem Eintritt in den LSH-Vorstand leitete er mehrere Länder innerhalb der Greenyard-Gruppe von Bremen aus. Bei der LSH zeichnet er für die Sparten Strategie, Vertrieb, Marketing, Personal, QS sowie CI/PR verantwortlich. Markus Hedderich ist weiterhin für die Supply Chain (Produktion, Logistik, Einkauf, Technik) und Johannes Niclassen für IT, Finanzen, Recht, QM, Nordgetreide verantwortlich.