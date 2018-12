Leitsätze:Vegane und vegetarische Lebensmittel

21.12.2018 Lebensmittel Praxis

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat Leitsätze für vegane und vegetarische Lebensmittel veröffentlicht. Dabei geht es insbesondere um Fleischersatzprodukte.

Bundesministerin Julia Klöckner lobt die „Leitsätze für vegane und vegetarische Lebensmittel mit Ähnlichkeiten zu Lebensmitteln tierischen Ursprungs“: „Vegetarische und vegane Lebensmittel sind ein wachsender Markt, in dem die Verbraucher ein Recht auf Klarheit und Wahrheit haben, vor allem bei Lebensmitteln, die Bezeichnungen wie „vegetarische Frikadellen“ oder „vegane Würstchen“ haben und sich so an tierische Produkten anlehnen“. Die neuen Leitsätze geben ihrer Ansicht nach „den Verbrauchern einen echten Mehrwert“. Mehr noch: Deutschland nehme damit in Europa eine Vorreiterrolle ein.

