Nestlé Nespresso:Vertuo-Produktion wird ausgebaut

22.11.2018 Lebensmittel Praxis

Nestlé Nespresso investiert in den nächsten zwei Jahren 43 Millionen CHF (etwa 38 Millionen Euro) in seine Produktion in Romont (Schweiz). Auf den zwei neuen Linien soll das nach Unternehmensangaben sehr erfolgreiche Kaffee-System Verturo produziert werden.

Anzeige

Gleichzeitig kündigte das Unternehmen den Aufbau eines neuen Produkt-Entwicklungs-Centers plus „Coffee Campus“ an. Dort sollen neue Nespresso-Maschinen ebenso entwickelt werden wie neue Kaffee-Produkte.