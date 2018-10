Nestlé Wagner:Kooperation mit Lieferando

31.10.2018 Lebensmittel Praxis

Der Food-Lieferdienst Lieferando.de kooperiert mit Nestlé Wagner und nimmt dessen jüngste Pizza-Kreation „Ernst Wagners Original“ in sein Sortiment auf. Im Rahmen eines Pilotprojektes wird diese in Frankfurt am Main ab 30. Oktober frisch gebacken an die Wohnungstür geliefert. Verbraucher ausgewählter Liefergebiete können bis zum 9. Dezember per Internet bestellen.

„Diese Zusammenarbeit ist deutschlandweit die erste Kooperation zwischen Partnern dieser Art“, so Thomas Göbel, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Nestlé Wagner. „Wir freuen uns sehr, dass wir ab sofort auch die Lieferando.de-Besteller erreichen und damit unsere Distribution ausweiten.“

Die neue Tiefkühlpizza ist über Lieferando.de an sieben Tagen in der Woche jeweils von 18–21 Uhr in den Sorten Prosciutto, Diavola, Verdure und Margherita verfügbar.